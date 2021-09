Notorious Big : son ancien appartement est à vendre !

Pour la modique somme d’1,7 millions de dollars.

L’appartement dans lequel vivait Biggie est désormais sur le marché. Il a été mis en vente pour un peu moins de 2 millions de dollars.

Pratiquement 25 ans après sa mort, Notorious Big fait encore couler beaucoup d’encre. Tout ce qui se rapporte à cette légende du rap américain passionne et fascine. Alors que des révélations autour de son assassinat ont fait la une de l’actualité cet été, aujourd’hui, son ancien logement a été mis en vente.

Selon le journal le New-York Post, il s’agit de son ancien duplex à Brooklyn, New-York. Celui qui a été intronisé au Rock’N’Roll Hall of Fame y a vécu en 1994 jusqu'à sa mort en 1997 avec sa femme Faith Evans et Chyna Griffin, fille de la chanteuse. Un logement hautement symbolique pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’une légende y a vécu, mais aussi parce que B.I.G y résidait lorsqu’il a sorti son album phare "Ready to Die" le 13 septembre 1994. L’appart apparaît également dans le documentaire "Biggie : The Life of Notorious B.I.G" sorti en 2017. De quoi donner envie d’investir, pour ceux qui en ont les moyens bien entendu.

La propriétaire actuelle, une créatrice nommée Caroline Duncan, précise tout de même que depuis l’acquisition du duplex en 2011, elle y a effectué beaucoup de travaux. Il est aujourd’hui très différent de ce qu’il était à l’époque. Quoi qu’il en soit, une chose ne change pas, son emplacement. En effet, il se trouve dans le même quartier que l’appartement où a grandi Notorious B.I.G. Ce dernier était d’ailleurs à louer il y a quelques années pour 4000 dollars par mois (rien que ça).

Décidément, tout ce que Biggie a touché vaut maintenant de l’or !