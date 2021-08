R. Kelly justifiait ses actes par son "génie"

Un autre témoignage accable le chanteur.

Chaque jour qui passe nous entraîne un peu plus dans l'horreur du système R. Kelly, car c'est bien comme cela qu'il faut appeler tout ce qui a été mis en place autour du chanteur. Chaque témoignage est une pierre de plus jetée dans son jardin et une "découverte" glauque de plus. La procureure du tribunal de Brooklyn l'a déjà qualifié de "prédateur" mais un des derniers témoins a été encore un peu plus loin... Il a expliqué que le chanteur justifiait ses actes par "son génie". On comprend désormais mieux pourquoi il est jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé et qu'il risque la prison à vie.

"Regarde tout ce que nous donnons au monde."

Cette phrase servait plus ou moins de justificatif à R. Kelly pour son comportement sexuel et ses actes comme l'a dit à la cour un des témoins à charge du procès du chanteur déchu. Dans la suite de son témoignage, Stéphanie, 17 ans à l'époque des faits a raconté qu'elle avait eu une conversation avec le chanteur qui avait alors ouvertement exprimé sa préférence pour les "jeunes filles" et qui ne comprenait pas pourquoi "les en gens en faisaient toute une histoire". Il a d'ailleurs pris un autre "exemple", Jerry Lee Lewis qui avait épousé sa cousine de 13 ans dans les années 50.

"C’est un génie et je suis un génie. On devrait pouvoir faire tout ce qu’on veut."

Stéphanie n'a pas raconté que cet épisode qui en dit long sur la mégalomanie du chanteur. Elle a aussi raconté comment elle a rencontré le chanteur, dans un McDonald’s de Chicago. L'un des membres de l'équipe du chanteur lui a donné son numéro. Elle l'a jeté. Mais l'année suivante, elle a repris contact avec R. Kelly pour aider une de ses amies qui voulait faire carrière. C'est là qu'elle aurait eu pour la première fois des relations sexuelles avec R. Kelly malgré le fait qu'elle n'avait que 17 ans. Elle les a qualifiées de "dégradantes" et a expliqué que leurs relations étaient filmées. Elle a aussi expliqué qu'elle avait dû faire une fellation au chanteur devant d'autres personnes car elle craignait "le pire". Elle avait l'impression de "ne pas avoir le choix". Et puis, autour de l'anniversaire de ses 18 ans, elle expliqué vouloir s'éloigner du chanteur se sentant "utilisée, humiliée et dégradée". "Je ne voulais tout simplement plus qu’on abuse de moi."