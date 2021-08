Tory Lanez sanctionné par la justice après son passage au Rolling Loud

Il n'aurait jamais dû s'approcher de Megan Thee Stallion.

Les conséquences de l'apparition sur scène de Tory Lanez aux côtés de DaBaby au dernier festival Rolling Loud alors que Megan Thee Stallion venait à peine de la quitter ne se sont pas fait attendre. Le juge en charge de l'affaire entre le Canadien et la rappeuse de Houston a augmenté la caution du natif de Toronto : celle-ci est passée de 190 000 $ à 250 000 $ et il a de plus l'interdiction d'assister à des événements où Megan serait présente.

Rappelons qu'en montant sur scène juste après elle, il a violé l'ordonnance qui lui interdit de se trouver à moins de 100 mètres de Megan Thee Stallion. Les avocats de la rappeuse avaient prévenu qu'ils n'allaient pas le rater, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Lanez a donc dû payer pour ne pas se retrouver immédiatement derrière les barreaux. Mais, selon TMZ qui rapporte l'information, le juge a clairement indiqué qu'il s'agissait de son dernier avertissement car une autre violation de ce type entraînerait la détention provisoire de Tory Lanez.

Rappelons que cette ordonnance fait suite à l'incident de juillet 2020 au cours duquel Lanez a été accusé d'avoir tiré Sur Megan Thee Stallion alors qu'ils se trouvaient dans une voiture et ont une querelle. L'artiste texane est sortie du véhicule et le Canadien lui aurait alors tiré dessus et blessé aux deux pieds. A la suite de cette soirée, il a ensuite été accusé de d'agression avec une arme à feu semi-automatique, d'utilisation personnelle d'une arme à feu et de port d'une arme à feu chargée et non enregistrée.