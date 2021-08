Kendrick Lamar va-t-il sortir son album en même temps que Drake et Kanye West ?

C'est la rumeur qui circule sur la Toile.

Autant voir les choses en grand et vivre les choses à fond. Alors que ce week-end, on a eu droit à deux nouvelles d'importance dans le rap game, Kendrick Lamar qui en termine avec son prochain album et son aventure avec le label TDE et Drake et Kanye West qui déterrent la hache de guerre, les internautes ont imaginé un incroyable scénario : et si K.Dot sortait son projet en même temps que les deux autres pour une espèce de "Duel des titans" version rap ?

Evidemment, ce ne sont que des rumeurs et des théories véhiculées par les fans après les annonces du week-end mais il faut avouer que ce serait quelque chose d'incroyable même si cela peut probable. Kendrick Lamar est plutôt peace et n'a aucun intérêt à se mêler au clash entre Drizzy et Yeezy même si les trois artistes ont des albums prêts ou en cours de finition et qu'aucun n'a annoncé de date de sortie. Le rappeur canadien aurait terminé "Certified Lover Boy" comme il l'a annoncé en début d'été, "Donda" est plus ou moins fini mais sa date de sortie ne cesse de changer et Kendrick Lamar, en annonçant la fin de sa collaboration avec TDE a aussi confirmé qu'il en terminait avec son futur opus. De là à voir les trois mastodontes sortir leurs albums le même jour, il n'y a qu'un pas que les internautes ont allégrement franchi comme le prouve les réactions ci-dessous...