Tyler, The Creator revient sur son clash avec DJ Khaled

Et lâche les coups...

En 2019, DJ Khaled avait très mal vécu de n'avoir obtenu que la deuxième place du Billboard avec son album "Father of Asahd", battu par Tyler, The Creator et "Igor". Alors que l'ancien leader de Odd Future était l'invité de l'émission "Ebro in the Morning" de Hot 97 ce vendredi 6 août, il est revenu sur cet épisode et n'a pas retenu ses coups...

"Frère, ce truc de Khaled, c'était amusant, c'était juste de regarder un homme mourir à l'intérieur. Le cinglé gagnait, je marchais sur la lune avec une perruque. Ce n*gro avait tout le monde sur son album. Toutes les stars."

Tyler a poursuivi en disant que l'ego de Khaled avait été abimé après être arrivé deuxième.

"Pour un gars comme ça, une deuxième place, ça sonne comme : 'Ce n'est pas du vrai rap, ce n'est pas de la vraie musique noire.' C'est ce que j'ai ressenti. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste laissé parler ce n°1. Son ego a dû faire face à ça parce c'est son identité d'être n°1. Il n'a pas compris comment cela a pu arriver et cela l'a suivi longtemps dans sa vie. Il ne l'admettra certainement jamais mais son ego a dégonflé ce jour-là."

Pour autant, Tyler, The Creator a déclaré qu'il n'avait aucun ressentiment à l'égard de DJ Khaled.

Rappelons que c'est le fantasque DJ qui avait ouvert les hostilités en expliquant que lui faisait de la musique pour qu'elle soit écoutée dans les voitures, chez le coiffeur, à la radio et qu'il ne faisait pas de "la merde mystérieuse que vous n'entendrez jamais". L'ancien d'Odd Future avait laissé couler mais il est vrai que cela avait vraiment agacé Khaled de ne pas être numéro un avec son album. Il s'est rattrapé depuis...