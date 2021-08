6ix9ine demande l'arrestation de Jim Jones avec le Verzuz

Il continue de l'accuser

S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à 6ix9ine, c'est qu'il sait surfer sur l'actualité pour tourner les choses à son avantage. Alors que le Verzuz entre The LOX et le Dipset est toujours dans les mémoires et a créer un fort retentissement dans le monde du hip-hop, 6ix9ine en a profité pour régler ses comptes avec Jim Jones qui a un temps frayé avec les Nine Trey Bloods, le gang que Tekashi a balancé. Alors, il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit le seul à payer pour cela et il a tranquillement taillé un costard au membre du Dispset lors de son entretien avec Wack 100.