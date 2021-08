Akhenaton : des nouvelles rassurantes de sa santé

Contrairement à ce qu'a affirmé BFMTV hier, si Akhenaton a bien été pris en charge à l'hôpital de la Timone à Marseille, ce serait pour une pneumopathie liée à un virus qui n'aurait rien à voir avec la Covid-19. Imothep, le concepteur musical d'IAM, précise également que le rappeur n'a pas été placé en réanimation contrairement aux informations de BFM mais en "oxygénothérapie". L'architecte sonore du groupe marseillais demande aussi à tous les fans d'IAM de ne pas écouter ce qu'il qualifie de "fake news".

Hier, BFMTV mettait le monde du rap en émoi en affirmant qu'AKH "a été pris en charge à la Timone dimanche soir et placé en réanimation". Quelques heures plus tard, il apparaît que la situation du leader d'IAM n'était pas aussi "simple".

Or, Imothep, un proche de Chill, a rapidement pris la parole pour démentir les informations de BFMTV, les qualifiant même de "fake news".

Il a ensuite posté un message sur Instagram dans lequel il donne des nouvelles rassurantes du rappeur phocéen.

"Il va mieux, il était pas en réa, il était en oxygénothérapie. Et sa pneumopathie était bactérienne, rien à voir avec le covid. Don't believe the hype."