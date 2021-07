Bolemvn tacle totalement le rap us !

Selon lui, les rappeurs outre-Atlantique "sont éclatés au sol".

On nous a toujours dit qu'il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Bolemvn aurait peut-être dû suivre ce proverbe lors de sa dernière interview. Ses propos font actuellement polémique sur les réseaux. Sans mâcher ses mots, il a taclé la nouvelle génération de rappeurs américains : "Ils sont éclatés au sol".

Bolemvn est une star montante du rap français. Originaire de la ville d'Evry dans le 91 et plus précisément du bât 7 désormais devenu célèbre. Mise en lumière par Koba la D, Bolemvn a su profiter de cette médiatisation pour s'imposer dans le game. Il a de nombreux featurings à son actif dont celui avec Maes, "10K", qui a été certifié disque de platine. Il va sortir le 9 juillet son premier album studio nommé "Anarchiste". Au casting, du très beau monde : Dinos, Guy2bezbar, Koba LaD, Leto et Maes.

Lors d'une interview pour le média "Rap RNB", Bolemvn a répondu à toutes les questions sans langue de bois. Ils sont revenus sur certaines paroles du rappeur concernant le rap us, il avait déjà déclaré que les artistes français n'avaient pas à copier leurs homologues d'outre-Atlantique. Il décide d'aller encore plus loin. Sans peser ses mots, il déclare que le rap us ne fait pas le poids face au travail des rappeurs de France : "Il n’y a aucun cainri qui m’ait déjà inspiré. Pour moi, on est plus forts qu’eux, largement. C’est l’Afrique qui m’a inspiré. Les cainris ouais ok, niveau flow, vestimentaire sinon après, leur musique, frère ça ne m’intéresse même pas. J’ai écouté les anciens, Tupac, Biggie. La nouvelle génération cainrie : claquée au sol. Eclatée. Moi, il ne faut pas me parler de Lil Baby, de je ne sais pas quoi, de Gunna, ils sont éclatés frère. Ils sont éclatés au sol." Sachant pertinement que ses paroles vont faire réagir, il continue : "Les gens vont dire que je suis un fou, mais ils sont ÉCLATÉS au sol frère. J’aime pas moi. Le seul qui me fait gol-ri, c’est DaBaby. Mais je ne l’écoute même pas. Mais sinon, les autres, vas-y…. En France, on est largement plus forts qu’eux."

On se souvient de la réaction des rappeurs français et des personnes sur les réseaux sociaux lorsque Young Thug les avait décrits comme "des petits bourgeois"... Attention Bolemvn au retour de flamme...