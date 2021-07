Lil Uzi Vert accusé d'avoir menacé son ex avec une arme !

Le rappeur a vu rouge apparemment...

On avait fini par s'habituer aux frasques de Lil Uzi Vert, devenues légendaires au fur et à mesure de sa carrière. Dernièrement, il s'était fait implanté une sorte d'énorme diamant à 24 millions de dollars au milieu du front, entre les deux yeux. Probablement une manière de symboliser son "troisième oeil", ou juste un egotrip qui a mal tourné (il a apparemment fini par retirer la pierre de son crâne). Mais la dernière fantaisie de Lil Uzi risque de nous faire beaucoup moins rigoler. Le rappeur est en effet accusé d'agression et de menaces envers son ex-meuf et d'un autre homme présent sur place.

L'histoire entre Brittany Byrd et Lil Uzi remonte pourtant à 5 ans. Mais visiblement le rappeur a toujours l'air énervé contre elle. Selon TMZ, le rappeur a croisé Saint JHN (autre rappeur) et Brittany en train de "discuter business" (selon leurs déclarations) dans un café à West Hollywood. Uzi Vert descend alors de sa voiture et va à leur rencontre. L'altercation devient rapidement physique selon les témoins présents sur place. La raison de cette altercation est assez obscure, peut-être a-t-il cru que les deux étaient ensembles. Il est vrai qu'à la base, les deux rappeurs sont plutôt potes et ont même collaboré ensemble il y a quelques temps, sur le morceau "High School Reunion".

Lil Uzi Vert aurait essayé d'envoyer une droite à Saint JHN, mais il a apparemment raté son coup et est tombé par terre. En tombant, son flingue est également tombé sur le sol. Brittany s'est alors approchée de lui mais il a récupéré son arme et l'a appuyée sur le ventre de son ex-petite amie. Selon le témoignage de la dame, livrée au bureau du shérif de West Hollywood, il l'aurait également frappée. Tout le monde a finalement quitté la scène. On revient vous en dire plus dès que possible. Les peines encourues pour ce genre d'actes peuvent aller jusqu'à de la prison ferme en Californie.