Blueface montera bientôt sur le ring !

Il devient officiellement boxeur professionnel.

Blueface a donc atteint son objectif. Se lançant un défi à lui-même, il s'est donné corps et âme depuis quelques mois dans un entrainement intensif pour devenir boxeur professionnel. Comme quoi quand on veut on peut dans la vie, il montera sur le ring le 23 juillet prochain pour affronter son adversaire encore inconnu.

Rentrant dans le game un peu par hasard, Blueface se fait connaitre en devenant un même sur Twitter avec le titre "Respect My Crypn". Moqué au départ pour l'intonation de sa voix comparée à celle du personnage de bande dessinée "Courage The Cowardly Dog" et "Birdarang" de Teen Titans Go, il arrive à s'imposer avec "Thotiana". Le titre a fait ses débuts sur le Billboard Hot 100 en 2019. Il en fera même un remix avec Cardi B

Visiblement la musique ne lui suffit plus, artiste aux multiples casquettes, Blueface a l'air d'avoir vécu plusieurs vies. Membre d'un gang, footballeur au lycée et vu comme un potentiel joueur de la NFL, rappeur, propriétaire d'un restaurant, il a même été accusé d'être à la tête d'une secte. Aujourd'hui, il s'est lancé dans un tout autre domaine : la boxe. Durant des mois, il s'est entrainé ardûment pour être prêt à monter sur le ring. Ses efforts ont payé puisque le 23 juillet, il fera son premier combat : "23 juillet, mon premier combat professionnel. Mon adversaire va aller au lit, peu importe qui ce sera, il y a un bonus de 25 000 pour un KO". Affrontera-t-il un autre rappeur comme le voulait Lil Baby ou un influenceur, à voir...