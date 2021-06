Médine organise sa propre sortie scolaire !

Le rappeur a décidé de changer les règles du jeu.

Médine a décidé de réinventer le principe de la sortie scolaire de fin d'année. Il a choisi d’inviter tous les professeurs de ses enfants pour passer une journée folle.

Si vous ne suivez pas les aventures de Médine et sa famille, vous ratez quelque chose ! Le rappeur filme son quotidien. Vous vivez donc en permanence les péripéties de la "Khan Family". Que ce soit chez eux, pendant le ramadan, en vacances, ou même en sortie scolaire. Leur vie n’a plus de secret pour vous.

Médine est connu pour son talent mais aussi pour son originalité. Il a pour habitude de ne pas faire les choses dans les règles. Il l'a prouvé une nouvelle fois. D’habitude, quand on parle de sortie scolaire, on pense aux enfants qui font une activité accompagnée de leurs professeurs et de certains parents. Mais pour celui qui a porté plainte contre une députée, ça ne se passe pas comme ça. Il a décidé d’inviter les professeurs de sa progéniture pour leur remercier de leur travail et leur dévouement. Il a donc loué un bus et les a tous emmené au restaurant !

Ils ont même immortalisé l’instant avec une photo très cool. En légende on peut lire :

"Album photos de notre sortie scolaire inversée. Un Grand Merci aux directrices, maîtresses, Atsem, Aesh, animateurs périscolaire, agents d'entretien, employés de cantine... de prendre soin de nos enfants".

Ce n’est pas fini, ils ont même créé de fausses attestations dans lesquelles on pouvait lire : "Afin de clôturer cette éprouvante fin d’année et pour vous remercier d’avoir éduqué nos trois enfants durant toutes ces années de maternelle…".

Du "Grand Médine". On valide fort !