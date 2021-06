Beyoncé et Jay-Z : Trick Daddy se moque de la réaction de leurs fans...

Il ne se laisse pas impressionner.

Trick Daddy s'est mis lui-même dans la sauce mais... il s'en fout totalement. Après ses propos polémiques sur Beyoncé et Jay-Z, il a fatalement été pris à partie par les fans du couple Carter qui n'ont pas forcément apprécié ses propos sur les idoles.

Trick Daddy n'a pas pris de gants quand on lui a demandé son avis sur Beyoncé et Jay-Z. Il a dit :

"Beyoncé n'essaie pas de redonner à la musique et Beyoncé n'écrit pas de musique. Beyoncé ne peut pas chanter."

et

"Jay-Z n'est pas le plus grand rappeur vivant. Qui l'a élevé à un tel niveau ? New York a perdu Biggie et avait besoin d'un héros, ils voulaient une méga-star du hip-hop et ils ont donné le titre à Jay-Z..."

Forcément, les fans des deux stars n'ont pas apprécié du tout la teneur de ses propos. The Beyhive comme on les appelle l'a inondé de messages et de références sut Twitter jusqu'à ce qu'il arrive en top tendance. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi laissé des centaines de mauvaises critiques concernant son restaurant sur Google jusqu'à ce que sa note tombe à 2,6. Ils ont également attaqué son compte Instagram, laissant des centaines d'emojis d'abeilles dans ses commentaires.

Mais Trick Daddy ne s'est pas laissé démonté par si peu. Il a rappelé à quel point il se souciait peu de la réaction The Beyhive dans un post Instagram supprimé depuis sur lequel il avait juste écrit "BARBZ>" laissant entendre que les fans de Nicki Minaj étaient bien plus puissants que ceux de Beyoncé et Jay-Z.