Lil Reese revient sur la fusillade et ses blessures

Lil Reese a été blessé lors d'une fusillade à Chicago le mois dernier. Il prend la parole pour la première fois depuis les événements. Il a donné une interview à Fucious TV pour raconter l'histoire telle qu'il l'a vécu. Il a déclaré que la fusillade avait eu lieu "à l'extérieur de l'appartement du Grand Plaza" le 15 mai.

"J'ai été touché aux yeux, à la tête et dans la bouche. Il n'y a jamais eu de combat ou de fusillade. Le mec qui a enregistré ma déposition a menti quand il a dit que c'était une bagarre. Non, il n'y a pas eu de bagarre. C'était seulement pour se couvrir parce que la police était là..."

Selon les rapports de police, un père de famille de 55 ans a utilisé le traceur GPS d'un véhicule et le téléphone portable de son fils pour suivre une Dodge Durango volée jusqu'à un parking. Lorsqu'il a confronté Lil Reese et d'autres personnes à l'intérieur du véhicule, quelqu'un d'autre a ouvert le feu. Le rappeur faisant partie des blessés dans l'incident.

"Les gens couraient vers la voiture, tiraient dessus et tout ça pendant que j'essayais de sortir de la voiture. Finalement, quand j'en suis sorti, les gens disaient à la police : "Ouais, il a volé notre voiture, il a volé notre voiture. Et la police est venue me plaquer au sol et me cogner la tête contre un poteau."