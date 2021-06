Sat de la Fonky Family se confie sur Soso Maness

Pour lui, il a grandi trop vite.

Actuellement, Soso Maness fait beaucoup parler de lui avec son dernier album "Avec le temps". Le média Libération a décidé de dresser un portrait sur le rappeur marseillais. A cette occasion, des proches se sont exprimés à son sujet notamment Saf de la Fonky Family.

Soso Maness est devenu un incontournable du rap français. Depuis 2019, il cartonne avec ses albums. Le dernier en date sortie le 4 juin dernier "Avec le temps" a réalisé le meilleur démarrage de sa carrière avec plus de 17 000 exemplaires écoulés dès la première semaine. Il est d'ailleurs passé dans les locaux de Générations afin de répondre aux questions cash de Driver. Originaire de Marseille, il est devenu un membre important de 13'Organisé, groupe qui regroupe tous les rappeurs de la ville méditerranéenne.

En tournée promotionnelle pour son album, il a répondu aux questions de la journaliste Stéphanie Harounyan pour le quotidien national Libération. Le média lui a dédié un portrait. Sa femme qui est un pilier dans la vie de Soso Maness, s'est également prêté au jeu de l'interview. Elle n'a pas été la seule intervenante... Le rappeur Sat de la Fonky Family s'est également exprimé au sujet de Sofien Hakim Manessour, de son vrai nom. Il est revenu sur le passé trouble de Soso Maness. Plus jeune, ce dernier est passé par la case prison après avoir vendu de la drogue pendant des années dans les rues de Marseille : "C'est quelqu'un qui peut passer d'un fou rire à quelque chose de sombre, à l'image de sa musique. À la différence d'autres, ce qu'il rappe, il l'a vécu. Le trafic fait des ravages, et il en a bavé. Mais la prison, c'est toujours mieux que le cimetière". Pour Sat, il a grandi beaucoup trop vite : "Soso, il a grandi trop vite".

Heureusement, Soso Maness a saisi sa seconde chance et est désormais heureux dans sa vie. Il a une carrière qui lui plait et une vie stable avec sa femme et ses enfants.