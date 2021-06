JoeyStarr clashe violemment Kool Shen

Rien ne va plus chez NTM.

JoeyStarr a complètement craqué et s'en est violemment pris à Kool Shen dans une interview donnée à une émission sur YouTube, "The Call"...

C'est Kool Shen qui, le premier, a levé le voile sur ses relations avec JoeyStarr. Dans un entretien, il avait affirmé :

"Après nos concerts de 2008, on s'est tombés dans les bras avec Joey. Mais depuis je n'ai plus aucune nouvelle. Ce n'est pas faute d'avoir envoyé des textos. Il doit être passé à autre chose. C'est triste... Nos retrouvailles de 2008 restent un moment génial. On s'est régalés en faisant tout ce que nous n'avions pas réalisé avant. Bercy, c'était vraiment la folie."

Alors qu'un film et une série sur le mythique duo sont actuellement en préparation, il semble bien que les deux ex-compères aient coupé les ponts et ce n'est pas la dernière sortie du Jaguarr à ce sujet qui risque de réparer les liens. Invité à commenter cette situation dans l'émission "The Call", diffusée sur YouTube, il s'est complètement lâché sur son ancien comparse, expliquant dans un premier temps qu'il avait "appris il y a deux semaines que Kool Shen m'avait bloqué sur son téléphone depuis trois mois !" avant de laisser parler sa colère de partir en roue libre

"Il est trou du c*l, il est trou du c*l ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà quoi !"

Relancé pour savoir s'il allait l'appeler pour "éteindre l'incendie", JoeyStarr s'est emporté :

"Quoi ? Je vais faire quoi ? Il n'a jamais voulu faire la gonzesse mais pourtant il se comporte comme une gonzesse".

Alors que les projets sur l'histoire du groupe arrivent à leur terme, on se demande bien dans quel état d'esprit vont être les deux artistes quand il va s'agir d'en faire la promotion. Plus prosaïquement, en tant que fans, il est décevant de voir qu'un des plus grands groupes de l'histoire du rap française se déchire de la sorte...