Booba dévoile une vidéo de Gims sans ses lunettes

La taquinerie n'est jamais finie...

Embourbé dans les clashs depuis plus de dix piges maintenant, Booba ne semble pas se fatiguer sur ce terrain. Pas d'annonce de retraite des clashs ni de signes d'affaiblissement, le Duc devient même de plus en plus offensif par période, ce qui conduit certains fans à dire qu'il "force un peu". Mais B2o s'en fout des reproches ou des remarques qu'on peut faire sur son comportement et semble bien décider à aller au bout de ses clashs, quitte à passer pour le relou de service. Cette fois, il s'en prend à nouveau à Gims via Instagram.

Sur le compte La Piraterie, il a publié en story une vidéo dans laquelle on peut voir Gims sans lunettes. Un vieux serpent de mer du rap français, qui circule depuis très longtemps, puisque ça fait désormais quelques années qu'on n'avait pas vu Gims sans lunettes. Sauf qu'il suffit d'aller sur Google Images pour trouver des photos du rappeur / chanteur de la Sexion d'Assaut sans ses précieuses lunettes de soleil qu'il n'enlève plus désormais. A part signaler une nouvelle moquerie de la part de Booba, on ne comprend pas bien où le rappeur veut en venir.

Ca n'est pas la première fois qu'il fait référence à Gims et ses lunettes, on imagine que Booba a toujours en travers de la gorge le fait que Gims ait apparemment utilisé un marabout contre lui. En tout cas, il est clairement devenu la cible principale du Duc, pour un combat qui s'annonce pourtant déjà perdu d'avance : Gims est loin, très loin devant en termes de ventes. C'est peut-être ça, au fond, qui fait que ce clash ne se termine pas...