Booba lance le "“creuseeyyy challenge" sur Instagram

Alors qu'il semble suspendu par TikTok.

Booba n'a plus de compte officiel sur Instagram. Mais il communique sur le réseau social via celui de La Piraterie. Et c'est donc sur ce compte qu'il posté une vidéo dans lequel il lance un challenge qu'il aurait certainement dû aussi poster sur TikTok mais il semble qu'il ait été également suspendu de ce réseau. Toujours est-il qu'on le voit en train de danser et de creuser une tombe pour ses ennemis dans la courte vidéo qu'il posté sur Instagram avec le titre de Didi B, "Big Boss", la dernière signature de son label 92I Africa, en fond sonore pour ce qu'il appelle le challenge "creuseeyyy".

Bon ça c’est la danse du “creuseeyyy” c’était mon tiktok challenge mais y m’ont suspendu jusqu’au 6 juin. Et je JURE j’ai rien fait!!!! #whyalwaysme ????‍☠️ @didibofficial #BIGBOSS @92iafrica j’arrive faire ça sur scène à Abidjan j’espère que tu sera à la hauteur.