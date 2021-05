Snoop Dogg veut réunir Dr Dre, Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent pour le show du SuperBowl

Snoo Doggg voit les choses en grand pour le SuperBowl...

Le SuperBowl, la finale de la ligue de Football Américain, est un des événements sportifs les plus suivis au monde. Notamment parce qu'il s'agit d'un vrai show, avec un concert incroyable à la mi-temps. Cette année, c'est The Weeknd qui avait assuré le spectacle à la pause, avec une performance qui a été grandement saluée. L'année prochaine la finale se déroulera au SoFi Stadium à Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles. Et forcément, quand on va à Los Angeles, on tombe sur... Snoop Dogg !

Uncle Snoop semble très intéressé par cet évènement, dans lequel il voit l'occasion d'offrir au monde un concert légendaire en réunissant Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent à la mi-temps du match ! Dans une interviw pour Yahoo, il a déclaré : "J'espère que la NFL est intelligente et prendra la bonne décision. Ca va se dérouler en Californie, donc ce serait logique. Je suis disponible, Eminem est dispo, Kendrick et Fifty aussi. [...] C'est à la NFL de faire le bon choix. Moi je ferai tout pour que ce soit énorme, les gens en parleront encore dans 30 ans", termine le rappeur.

Il faut avouer que de voir Dr Dre, Kendrick Lamar et Snoop Dogg donner un concert lors d'une finale de SuperBowl à Los Angeles, ce serait symboliquement très fort. Pour Eminem et 50 Cent, on ne voit pas tellement la logique, le fait d'être potes avec Dre ne fait pas de vous un rappeur de Los Angeles... Mais il faut avouer que tous ensembles sur scène, ça donnerait quelque chose d'incroyable !