"Validé" : des membres de l’équipe réagissent à l’emprisonnement de Brahim Bouhlel

L’acteur est soutenu depuis sa prison au Maroc.

Alors qu’aucun membre de l’équipe de Frank Gastambide n’avait pour l'instant réagi dans l’affaire Brahim Bouhlel, Saidou Camara prend enfin la parole. Le comédien affiche son soutien à son collègue, condamné à 8 mois de prison au Maroc.

Décidément, le cas de Brahim Bouhlel aura fait couler beaucoup d’encre. La diffusion d’une vidéo dans laquelle il insulte et se moque d’enfants et du peuple marocain avait choqué beaucoup de monde. Il était accompagné de l’influenceur Zbarbooking et du comédien Hedi Bouchenafa. L’acteur de "En passant pécho" a d’ailleurs échappé au scandale en rentrant très vite en France. En ce qui concerne Brahim Bouhlel, même s’il avait par la suite présenté des excuses publiques, il a dû faire face à la justice marocaine. Cette dernière n’a pas trouvé sa vidéo particulièrement drôle. En conséquence, elle l’a condamné à 8 mois de prison ferme (1 an pour Zbarbooking). Son avocat a fait appel, mais en attendant, l’acteur de la série "Validé" reste emprisonné.

Les réactions suite à cette vidéo avaient été vives au Maroc, mais également en France. De nombreux rappeurs comme Niro, Lacrim ou Rohff avaient condamné les propos du comédien. Booba avait également commenté l’affaire en dénonçant aussi le manque de soutien de Franck Gastambide et de l’équipe de "Validé" envers Brahim. Une prise de position qui ne l’a pas non plus empêché de dénoncer la lourde condamnation à laquelle l’acteur doit faire face. D’ailleurs, le rappeur Canardo avait été le premier à dénoncer cette condamnation, mais toujours rien du côté de "Validé". Aucune réaction jusqu’à ce que Saidou Camara s’exprime (enfin) sur les réseaux sociaux. Celui qui joue le rôle de William dans la série a partagé une photo de lui et Brahim Bouhlel sur Instagram. Il a légendé : "Quand un frère merde on lui tourne pas le dos on le corrige. C’est ça la famille, force à mon frère". En n'oubliant pas d'identifier le principal concerné à la fin du post. Un premier soutien qui a poussé d’autres membres de la série, actuellement en préparation de la saison 2, à réagir. Franck Gastambide, Sabrina Ouazani et Abel Bencherif ont tous commenté avec un émoji cœur. Donc, pas de grandes prises de position, mais c’est déjà quelque chose...