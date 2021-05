Irv Gotti et DMX n'ont jamais réglé leur clash

C'est sans doute pourquoi le producteur s'est lâché...

On se demandait bien ce qui était passé dans la tête d'Irv Gotti pour qu'il dise que DMX était mort d'un mélange d'une dose de mauvais crack et de Fentanyl alors que l'émotion était à son comble juste après la mort du rappeur. D'ailleurs, Swizz Beatz et 50 Cent étaient rapidement montés au créneau et le producteur avait dû s'excuser pour ses propos. Aujourd'hui, on sait pourquoi il a parlé ainsi, les deux hommes n'avaient jamais enterré la hache de guerre et leur beef n'a pas été réglé avant la mort du Dark-Man X. Résultat, le co-fondateur de Murder Inc. a très bien pu vouloir salir la mémoire de DMX...

Et pourtant, c'est Gotti qui a découvert le Dog dans les années 90. Mais la situation avait ensuite tourné au vinaigre quand les enjeux financiers sont devenus colossaux. Du coup, DMX ne voulait plus rien avoir à faire avec Irv Gotti. Autant il avait réglé ses problèmes avec Jay-Z et Ja Rule avant sa mort, autant le conflit avec son ancien producteur n'a jamais été résolu. Et c'est, peut-être, ce qui a poussé Gotti à manquer de respect à DMX quelque temps seulement après sa mort alors que l'émotion était encore vive.

Il avait déclaré :

"Ils disent qu'il est mort à cause d'une mauvaise dose de crack à laquelle avait été mélangé du Fentanyl, c'est ce qui a provoqué l'overdose. Quand il est rentré à l'hopital, il a été diagnostiqué positif au Coronavirus et il ne pouvait pas respirer, c'est pour ça qu'ils l'ont mis sous respirateur. Mais ils l'ont dit à ce moment-là, "son cerveau est mort".

S'il est depuis revenu sur ses déclarations et s'est excusé, le mal était fait et il est passé pour un salisseur de mémoire auprès de tous...