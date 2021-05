Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar : sur quoi travaillent-ils ?

Le cliché a enflammé la Toile...

Il y a des absences qui se ressentent plus que d'autres, les gens amoureux comprennent ce qu'on veut dire. Même dans la musique, l'aura de certaines personnes est tellement forte que quand elles ne sont pas à elles finissent par nous manquer. C'est le cas, par exemple, d'un Dr Dre, même si on a beaucoup parlé de lui récemment pour ses problèmes de santé et de mariage. C'est aussi le cas de Kendrick Lamar, aux abonnés absents depuis "DAMN" et la BO de "Black Panther". Alors forcément, quand on a une photo avec Dre, Kendrick et Eminem réunis, la Toile s'affole complètement...

C'est grâce à FredWreck que l'incendie a démarré sur Internet, car c'est avec son compte qu'il a posté une photo sur laquelle on voit les 3 grandes stars poser l'une à côté de l'autre. Sur la photo, on peut voir la légende "Beats n Rhymes", une phrase innocente a priori à laquelle personne n'avait fait attention. Sauf que la même phrase a été reprise quelques instants plus tard par Kxng Crooked, un ancien rappeur proche des 3 artistes, sur son compte Twitter. Ca a été suffisant pour mettre le feu aux poudres auprès des fans.

Beats & Rhymes — CROOK (@CrookedIntriago) May 1, 2021

Certains ont commencé à parler d'album de Dr. Dre avec une track où on retrouverait Kendrick Lamar et Eminem, même si rien ne l'indique. Après sans mentir, ici aussi on espère voir ces 3 monstres collaborer ensemble sur un même morceau, chose jamais faite auparavant. Mais on espère surtout que Dr. Dre s'est bien remis de toutes ses mésaventures, entre son divorce et ses problèmes de santé. A 56 ans, il est temps pour le Docteur de prendre enfin soin de lui.