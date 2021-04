Booba s'attaque cette fois à Youssoupha

Il le taille sur ses vêtements.

Il faut croire que Booba n'avait pas assez d'ennemis comme ça. Après Zola dont il s'est moqué sur Instagram il y a quelques jours, le Duc s'en prend cette fois-ci à Youssoupha et rigole du look arboré par le lyriciste bantou lors d'une émission télé.

Gims, La Fouine, Damso, Rohff, Kaaris, la liste des rappeurs attaqués par Booba est déjà très longue, mais il faut croire que cela ne lui suffit pas. Alors qu'il a tapé sur Zola en début de semaine, le Duc raille cette fois ouvertement de Youssoupha, histoire d'allonger encore un peu plus liste de ses "victimes/ennemis". Alors que Youss' participe à l'émission "The Voice Afrique", le rappeur des Hauts-de-Seine s'est tout simplement moqué de son style vestimentaire dans la story du compte Instagram La Piraterie dont il a clairement pris le contrôle.

"Le boug croit il a dead le bail" - "Où allons-nous Zobi"

Youssoupha participait à l'émission "The Voice Afrique francophone" sur la chaîne Vox Africa et le rappeur français faisait partie du jury pour l'avant-dernière étape du concours de chant. Plutôt sobre en noir et blanc et rayures, cette tenue n'a pas rencontré l'approbation de Booba qui a donc rigolé de son homologue. On avait pourtant dit pas les vêtements...

Surtout, alors qu'il a annoncé la fin de sa retraite quelques jours seulement après l'avoir prise, on se demande bien quelle est la stratégie de Booba. N'a-t-il pas assez d'ennemis comme ça ? S'ennuie-t-il autant qu'il doive s'en prendre à de nouveaux rappeurs et faire de nouvelles victimes ? A-t-il autant besoin de buzz que cela ? Quand on voit les derniers chiffres de ses projets, on se dit que même en ne se concentrant que sur la musique, il aurait du succès donc les clashs, c'est gratuit et c'est juste parce qu'il aime ça. Alors on se demande qui sera le prochain ?