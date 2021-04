Dinor se moque de ceux qui ne croient à son feat avec Drake

Les jaloux vont-ils maigrir ?

Quand il a annoncé un featuring avec Drake, Dinor a créé la surprise et les réactions à cette annonce ont été contrastées... Pour dire la vérité, personne ou presque n'y a cru, il n'y avait qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Rappelons tout de même que, si c'est vrai, ce serait un ENORME coup pour Dinor puisqu'il serait le premier rappeur français à obtenir un feat avec le Canadien et le retentissement serait absolument incroyable. Reste que, pour le moment, on n'a rien ve venir et que l'on peut toujours continuer à croire au coup de buzz. Mais, Dinor n'en démord pas. Il a récemment publié une story sur Instagram qui se moque de ses haters :

"Ça me fait rire de voir tous ces jaloux. Merci à ceux qui soutiennent et vous verrez par vous-mêmes."

Et si jamais ce n'est qu'un coup de buzz, il faut dire que c'est réussi puisque la vidéo dans laquelle il annonce le feat compte aujourd'hui plus d'un million de vues sur Instagram.