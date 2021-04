Lartiste : Marwa Loud lui aurait fait de la sorcellerie

Sa protégée serait à l'origine de l'affaire.

Décidemment, les histoires de sorcellerie se multiplient ces derniers temps. Après les personnalités de la télé-réalité, ce sont des personnes de l'industrie musicale qui seraient victime de ce type de pratique. Lartiste affirme qu'une personne a pratiqué de la sorcellerie sur lui. Le nom de Marwa Loud est sorti.

Lartiste qui n'aime pas s'étaler sur sa vie privée d'habitude se voit impliqué dans une polémique malgré lui. L'influenceur Marc Blata a diffusé des notes vocales avec le rappeur concernant une histoire de sorcellerie. Le nom de Marc Blata fait peut-être écho dans vos mémoires puisqu'il avait aussi été dénonciateur dans une histoire similaire récemment. Le blogueur avait "cassé Internet" comme il le décrit lui-même avec l'affaire Carla Moreau, tête d'affiche de la télé-réalité "Les Marseillais".

Faisant sa marque de fabrique, Marc Blata met au grand jour les histoires que les stars aimeraient garder secret. L'acte de sorcellerie daterait de 2019, l'interprète de "Chocolat" en avait parlé sur le plateau de Guillaume Pley sur NRJ12. Ne voulant pas rentrer dans les détails, il était resté très évasif et n'avait sorti aucun nom car selon lui "la France n’est pas prête à écouter ces histoires de croyances, [...] une histoire de maraboutage, d’argent". Mais c'est sans compter sur le chasseur de scoops qui affirme qu'une femme a eu recours aux services d'un sorcier pour pratiquer des sorts sur Lartiste. Cette femme ne serait qu'autre que Marwa Loud, protégée et artiste signée dans le label de Lartiste, Purple Money.

Marc Blata, qui utilise ses réseaux sociaux pour communiquer, voulait faire un live avec l'interprète de "Mafiosa" afin d'avoir sa version. Mais ce dernier a poliment refusé : "Avec tout le respect que je te dois, je ne vais malheureusement pas pouvoir faire de live surtout sur des problèmes comme ça, d’autant plus que je ne voulais pas que cette histoire sorte. [...] Je l’ai vécu et je ne le souhaite à personne. Je pourrais parler davantage, expliquer aux gens, mais la dernière fois que j’en ai parlé chez Guillaume Pley, ça s'est retourné contre moi. C’est pas grave aujourd’hui je suis loin de tout ça et j’ai plus envie d’en parler, ça m’a plus niqu* qu'autre chose, dans mon couple et ma famille".

Toujours prêt à gratter des miettes de buzz, la blatte a proposé un live à Lartiste pour qu'il s'exprime sur l'affaire de la sorcière impliquant Marwa Loud, mais celui-ci a refusé ! ????#marcblata #sorcellerie ????‍♂️#lartiste #marwaloud pic.twitter.com/qq2NtScplE — ???? PSYCHOPATHE AU RSA DANS SON TAUDIS ???? (@LaPsychoDeTwi) April 7, 2021

Marwa Loud s'est à son tour exprimée sur son compte Snapchat afin de démentir toutes les accusations à son encontre. Elle demande des preuves des propos de Marc Blata et compte engager des poursuites judiciaires.