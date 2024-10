Ice Cube confirme l'arrivée d'une suite pour "Friday"

La comédie culte des années 90 va enfin avoir droit à une autre suite.

Un film classique

Si Ice Cube est aussi connu et respecté dans l'esprit de tous les amateurs de rap, c'est d'abord pour ses travaux avec NWA, puis en solo, avec au moins un véritable classique à son actif : "AmeriKKKa's Most Wanted", ainsi que pour son clash légendaire avec ses amis de NWA, qui se faisaient arnaquer par leur producteur. Mais s'il a marqué les esprits, c'est aussi pour ses apparitions filmographiques : "Boyz n the Hood", "XXX", "21 Jumpt Street", mais, surtout, "Friday". Une comédie extrêmement drôle sortie en 1995 et devenue culte depuis, qui sera bientôt de retour d'après notre rappeur !

Une suite attendue depuis 1000 ans

Petite particularité dans "Friday" : Ice Cube est à la fois à l'écriture du scénario, et acteur, tenant même un des rôles principaux, celui Craig Jones, qui se fait renvoyer et voit sa vie partir un peu en couilles à force de trop traîner dans le quartier en fumant de l'herbe avec son pote Smokey, incarné par Chris Tucker. Le film était tellement culte qu'il a déjà eu droit à deux suites un peu décevantes, raison pour laquelle les fans ont commencé à exiger une suite de meilleure qualité, qui devrait arriver bientôt selon Ice Cube !

Lors d'une interview pour le podcast Million DOllaz Worth Of Game, Ice Cube a en effet affirmé à propos de ce nouveau "Friday" :

Ca va revenir. On va le faire. On va le faire bien, on va le faire de manière drôle, en le mettant à jour, en ajoutant de nouveaux personnages, mais aussi en ramenant des anciens, pour recréer le feeling amené par le premier film. Les gens adorent 'Friday' parce que tout le monde a déjà vécu des trucs comme ça.

Le studio Warner Bros leur a visiblement donné le feu vert pour lancer les procédures et commencer le tournage. On espère que les moyens vont être mis pour que ça soit qualitatif au niveau de la production ! Pour ceux qui veulent voir l'interview, ça se passe dans la vidéo ci-dessus (le moment où il parle de "Friday" se situe autour de 43:10). On espère que Ice Cube va se donner au maximum pour cette suite, attendue par les gens depuis longtemps !