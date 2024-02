Booba dévoile la bande annonce de sa série "Ourika"

La sortie s'approche à grands pas !

On aura rarement vu un retraité aussi actif ! Alors qu'il avait annoncé qu'il ne sortirait plus d'albums et se mettait un peu en retrait du game, Booba a finalement fait son grand retour début février avec la sortie de "Ad Vitam Aeternam", un nouvel album plutôt réussi ! Mais à côté de la musique, le Duc est déjà sur 10 000 projets, notamment sa série "Ourika" dont le tournage a commencé il y a presque un an désormais. Une série dans laquelle le rappeur a visiblement mis pas mal de moyens.

On peut notamment s'en rendre compte via la bande annonce de la saison 1, qui vient d'être dévoilée sur les réseaux sociaux par Booba en personne. On rappelle que la série est en partenariat avec Prime Vidéo, dont le catalogue est moins large que celui de Netflix, mais beaucoup plus qualitatif en général. Et au vu de la bande annonce, on peut dire qu'Amazon et les équipes de Kopp ont bossé très sérieusement et ont mis des moyens pour produire une série moderne, rythmée et efficace.

Car c'est surtout le rythme de la bande annonce qui étonne, pour une série "française" : arrestations musclées, émeutes,dialogues assez tranchants, les ingrédients semblent réunis pour nous sortir un petit banger. Un banger qui sera donc à découvrir en intégralité à partir de mars 2024, date de sortie officielle de la série. Petit bonus, on voit Booba à la toute fin de la vidéo et il a l'air d'avoir un rôle plutôt important. On a hâte de découvrir à quoi tout ça va ressembler !