Booba : sa série "Ourika" en compétition à Series Mania

Un des festivals de séries les plus importants au monde.

Booba est bel est bien de retour au top. Si la journée de demain sera décisive, lui qui s'apprête à sortir un tout nouvel album, "Ad Vitam Aeternam" le 9 février, Kopp peut également se féliciter de tout le taff effectué dans la musique, mais aussi dans les séries ! Car, on en parlait peut-être moins depuis quelques mois, mais la série "Ourika" produite par B2O semble bien avancée. Elle devrait être disponible au cours de cette année 2024, et apparemment, Booba et ses équipes ont pris le projet très au sérieux.

La preuve, la série participera à un des concours les plus réputés dans le monde des séries, le festival "Series Mania", qui aura lieu à Lille, du 15 au 22 mars 2024. Un concours dont la première édition a eu lieu à Lille, en 2018, et qui a depuis attiré pas mal de grands noms du monde de la série. "Ourika" aura une sacrée concurrence, notamment la série "Machine", avec Joyestarr en acteur, ce qui annonce de belles vannes de la part de Kopp sur Twitter si c'est Joey qui fini par remporter le concours.

Stay tuned 😏 pic.twitter.com/lzH15wKXrD — Prime Video France (@PrimeVideoFR) February 7, 2024

On ne sait pas qui sera dans le jury en 2024. Ce qu'on connait déjà, en revanche, c'est le synopsis de la série "Ourika", connu depuis plusieurs semaines : l'histoire se passe en 2005 en pleine banlieue parisienne, pendant les émeutes suite aux morts de Zyed et Bouna. La famille Jebli est au top de la pyramide du bedo, mais les stups viennent de mettre un sacré coup à son organisation, forçant le jeune fils à reprendre le biz. Évidemment, le jeune homme devra compter sur l'hostilité des forces de l'ordre, notamment un certain William, qui veut le faire tomber. On suivra donc les parcours de ces deux jeunes hommes.

🎬 L'intégralité des séries nommées à la compétition française :



👉🏻 Curieux de découvrir #Machine, un mix avec Kill Bill avec au casting Margot Bancilhon et Joestar, ou encore #Ourika pour Prime Video 👀 pic.twitter.com/HJGHk7Pan4 — CinéVerse (@CineverseOff) February 7, 2024

Ça s'annonce prometteur !