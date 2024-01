Michael Jackson : son biopic a une date de sortie

Le roi de la Pop aura le droit à son film.

Le film biographique sur la vie de Michael Jackson, "Michael", a maintenant une date de sortie ! Le 18 avril 2025, les fans du "King of the Pop" pourront observer le travail du réalisateur Antoine Fuqua. L'acteur qui incarnera Michael Jackson dans le biopic sera Jaafar Jackson, le neveu du défunt artiste. Il a partagé son honneur d'incarner son oncle sur ses réseaux sociaux : "C'est un honneur et une humilité pour moi de donner vie à l'histoire de mon oncle Michael. À tous les fans du monde entier, je vous dis à bientôt."

Le projet du film est produit par Graham King, déjà aux commandes de "Bohemian Rhapsody", le biopic de Queen. Et c'est ce dernier qui a choisi Jaafar Jackson pour le rôle. Le réalisateur Antoine Fuqua s’était dit "époustouflé" par le neveu de la légende : "C'est incroyable à quel point il est comme Michael. Il a la même voix, il danse et chante comme lui... C'est vraiment incroyable. Graham King, qui est un producteur fantastique, l'a trouvé, me l'a présenté et j'étais époustouflé".

Le synopsis du film "Michael" sur la vie de Michael Jackson n'est pas clairement détaillé encore. Cependant, celui qui a déjà réalisé "Training Day" a déclaré que le film n'éluderait rien de la carrière de l'artiste, y compris ses aspects controversés, et qu'il raconterait l'histoire de Michael Jackson à partir des faits connus.