Megan Thee Stallion dans la dernière saison de "Stranger Things" ?

La rappeuse de Houston a lâché de gros indices.

Après avoir fait une apparition dans la série "She Hulk", Megan Thee Stallion pourrait poursuivre ses caméos dans des shows en vogue avec un passage dans la saison finale de "Stranger Things". En fin de semaine dernière, Hot Girl Meg a partagé une série de photos sur Instagram. Les quatre premiers clichés la montrent simplement posant devant un immeuble. C'est la cinquième la plus intéressante. On y voit la rappeuse de Houston debout devant ce qui semble être un écran vert tenant une carte avec le titre "Stranger Things" écrit dessus. L'avant-dernière photo de du diapo montre Megan dans ce qui ressemble à une loge assise dans le fauteuil d'un réalisateur sur lequel est écrit Netflix. On n'aura pas plus d'infos de sa part puisque sa légende est seulement constituée d'émoticônes d'araignée, de toile d'araignée et de cœur.

A moins qu'il ne s'agisse du projet de série centrée sur sa vie pour laquelle elle est en pourparlers avec la plateforme ?