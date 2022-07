Marvel lance la première bande-annonce de "Black Panther: Wakanda Forever" avec la musique de Tems

Rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022 pour la sortie du film !

Les Studios Marvel ont publié la première bande-annonce de “Black Panther: Wakanda Forever” lors d'un panel au San Diego Comic-Con ce week-end (samedi 23 juillet dernier).

Après le décès de Chadwick Bozeman – la star de l'original de 2018 – en 2020 à la suite d'une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon, la franchise cinématographique s'est retrouvée sans son héros.



La bande-annonce demande donc : qui assumera le rôle de Black Panther ? Alors que le teaser touche à sa fin, une silhouette est vue dans le costume du héros, mais son identité n'est pas révélée. Pendant ce temps, l'interprétation par Tems de "No Woman No Cry" de Bob Marley joue en arrière-plan, rendant le clip encore plus émouvant.

“Here little darling, don’t shed no tears/No woman, no cry. Good friends we have and good friends we’ve lost along the way/In this great future, you can’t forget your past/So dry your tears, I seh/Everything’s gonna be alright.”

“Black Panther : Wakanda Forever” remet Ryan Coolger dans la posture du réalisateur ainsi qu'Angela Bassett dans le rôle de Ramonda, Letitia Wright dans le rôle de Shuri et Lupita Nyong'o dans celui de Nakia. Mais l'absence de Boseman, qui incarne T'Challa, est palpable. Coogler a parlé de la mort de Boseman lors du panel Comi-Con et des défis de le remplacer.

"Ça va être difficile de donner suite à ça, mais nous allons essayer. Cela fait cinq ans que je suis ici. Je me suis assis à peu près là et nous avons créé les premières images de "Black Panther 1", et assis à côté de moi se trouvait notre T'Challa, le regretté grand Chadwick Boseman.”

Black Panther a remporté sept prix lors de la 91e cérémonie annuelle des Oscars en 2019, dont celle du meilleur film, de la chanson originale, du mixage sonore, du montage sonore, de la conception de la production, de la conception des costumes et de la musique originale.

Bien que Kendrick Lamar et SZA ne ​​soient pas repartis avec le prix de la chanson originale pour "All The Stars", le célèbre film Marvel a remporté un trophée doré dans les catégories “Production Design”, “Costume Design” et “Original Score”, marquant une première dans l'histoire des films Marvel.



“Black Panther : Wakanda Forever” devait initialement arriver en mai, mais a depuis reçu une nouvelle date de sortie le 11 novembre.