Busta Rhymes et Method Man ont inspiré la voix de "Venom" !

Le héros de "Venom", Tom Hardy s'est inspiré de Busta Rhymes et Method Man pour la voix de la créature maléfique…

"Venom" sort le mercredi 20 octobre. Pour l'occasion, lors d'une interview donnée à BBC Radio 1, Tom Hardy, l'acteur qui incarne la créature du film, a fait une révélation plutôt insolite ! En effet, il a révélé s'être inspiré de la voix de Busta Rhymes et de Method Man pour incarner celle de la bestiole. Il faut dire que le monstre de nature extraterrestre à une signature vocale bien propre à lui.

Avec une intonation grave et terrifiante, il a fallu beaucoup d'entraînement à l'acteur américain pour maitriser au mieux son rôle. Pour ce faire, quoi de mieux que s'inspirer des voix les plus iconiques du rap américain ? Tom Hardy ne s'est d'ailleurs pas arrêté au rap puisqu'il a également écouté de la variété américaine. "Alors, je mélange un peu de Busta Rhymes, un peu de Method [Man] et de Redman, un peu de James Brown, et très légèrement un élément de Richard Burton", a-t-il laissé entendre à BBC Radio 1.

Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que l'acteur soit séduit par le monde de hip-hop. Avant de se lancer dans le cinéma il avait une carrière de rappeur. Pour information, à l’époque il se faisait appeler Tommy No 1, il avait alors réalisé avec le scénariste Ed Tracy en 1999, une mixtape intitulée "Falling on Your Ass". Amoureux du rap, il n'hésite pas à placer des références à certains sons également. En effet, il a employé la phrase "Shut Your trap house" lors du tournage d’une des scènes du film "The Revenant", chose sur laquelle il reviendra en 2016 lors d'une interview en déclarant que les paroles mentionnées étaient issues du tube "Hot N-gga" de Bobby Shmurda.