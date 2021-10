"Validé" critiquée par Kamelancien

Encore un rappeur français qui ne valide pas la série...

La saison 2 de "Validé", diffusée sur Canal Plus fait déjà un énorme carton et pourtant, elle ne fait toujours pas l'unanimité auprès de certains de nos rappeurs français... Après Booba et Soso Manes, voici venue l'heure pour Kamelancien de dégommer la série.

Absent depuis 2015 du rap game français, après la sortie de "Le coeur ne ment pas", il avait fait une apparition furtive dans le paysage l'année dernière, en featuring avec Kofs sur "Un mec plein". C'est avec son avis négatif sur la série de Franck Gastambide que Kamelancien refait du bruit. Sa prise de position est claire et nette : les multiples clichés de la série ne lui plaisent pas. Le rappeur n'a d'ailleurs pas mâché ses mots sur son compte Snapchat :

"Je n'ai jamais et ne regarderai jamais un épisode de Validé. Je suis anti clichés et je déteste la récupération. Continuez à vous faire anesthésier l'esprit. Vous êtes des proies faciles. Après ça vient critiquer les hommes d'honneur."

???? Kamelancien s'expriment à propos de la série "Validé" : "J'ai jamais et ne regarderai jamais un épisode de Validé, je suis anti-cliché..." pic.twitter.com/iDUw0Sdpv6 — Generasonrap (@generasonrap) October 17, 2021

Touché par les critiques, Franck Gastambide a avoué avoir contacté Soso Maness, (également pas du tout convaincu par la série), afin de pouvoir s'expliquer avec le rappeur marseillais mais aussi, afin de comprendre les commentaires négatifs au sujet de "Validé".

Une chose est sûre, critiquée ou adulée, la saison 2 se dirige de plus en plus vers le même succès que la saison 1...