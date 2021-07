"Les Soprano" après 22 ans, la série culte revient !

Une bande-annonce du préquel qui s'annonce folle !

Le retour d'une série culte sur la mafia revient après 22 ans, voici "Les Soprano" en long-métrage. Dans ce préquel intitulé "The Many Saints of Newark", on plonge dans la jeunesse de Tony. On découvre l'histoire de cette histoire de cet anti-héros mafieux qui nous fait chavirer. Le film sera dans nos salles le 3 novembre prochain. Le réalisateur Alan Taylor doit avoir les épaules larges pour gérer ce succès avec plus de 21 Emmy Awards et cinq Golden Globes !

Malheureusement, en 2013, l'acteur du personnage de Tony, James Gandolfini, est décédé. C'est donc son fils Michael Gandolfini qui sera à l'affiche, un jeune acteur qui doit proposer une performance exceptionnelle ! À travers ce préquel, on découvrira les premiers pas du mafieux Tony Soprano qui aurait peut-être été voué à un autre destin s’il avait continué sur la voie des études étant un élève brillant au QI élevé, au lieu de se rapprocher de son oncle... Ce qu'on vous conseille, c'est de regarder de nouveau la série de six saisons qui date déjà de 2007.