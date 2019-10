Moha La Squale : les images de sa collection avec Lacoste !

La collection de Moha La Squale et Lacoste serait même déja sold out...

Lacoste et Moha La Squale avaient bien fait de teaser leur nouvelle collaboration avec sobriété... En effet, alors que la collection Moha x Lacoste vient à peine d'être mise en ligne, elle serait déjà sold out, victime de son succès. On ne sait pas combien de pièces ils avaient prévu, mais visiblement, pas assez, car les fans n'auront eu que quelques heures pour s'arracher ces derniers modèles. En espérant que, devant ce succès, la marque décidera de lancer une nouvelle fournée, on va regarder ces sapes un peu plus en détails.

Pour commencer, il reste encore un modèle de T-Shirt et un polo disponibles, à 110 et 140 euros, mais dépêchez vous car on imagine que ça va partir très vite. Les deux pièces arborent le double logo de La Squale et de Lacoste, comme le reste de la collection. On y retrouve un autre t-shirt, un jogging à 180 euros, et un pull à 350 euros, tous déjà épuisés. Il faut dire que c'est assez réussi, et on salue les gars qui ont guetté tout ça sur le Net à la seconde près!

Pour les autres, rassurez-vous : c'est déjà la deuxième collaboration entre le rappeur et la marque de sportswear. Et vu comment ça marche, on imagine qu'une autre est presque en route pour l'année prochaine. En attendant un éventuel nouveau release de cette collection, qui a disparue bien trop rapidement... On espère également que Lacoste va multiplier les partenariats efficaces comme celui-ci, avec pourquoi pas d'autres rappeurs français fans de sapes !