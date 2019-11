Alicia Keys sera au micro des Grammys 2020 pour la deuxième fois.

L'inégalable Alicia Keys présentera les Grammy Awards 2020. C’est la deuxième fois qu’elle prendra les reines de la cérémonie.

Alicia Keys est la queen des Grammy Awards. Il faut savoir que depuis 2002, elle a remporté à 15 reprises le prix. L’auteure de "That ’s Waht’s Up", est plus qu’implantée dans la musique et en particulier dans le monde RnB. Qui mieux donc, pour présenter la cérémonie tant attendue ? Personne.

C'est sur ses réseaux sociaux qu'Alicia Keys a annoncé la nouvelle. Elle a publié une vidéo très originale. Elle nous fait une sorte de face to face. Elle face à…bah elle-même. Elle endosse le rôle de présentatrice mais offre deux version différente. On kiff !

Attendez par contre on vous parle des Grammys, mais peut-être que certains d’entre vous (qui viennent de se réveiller après 10 ans d’un sommeil profond) ne savent pas ce que c’est. En gros, c’est une cérémonie très connue et reconnue aux US. Le but ? Honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique.

L’année dernière déjà, Alicia Keys avait été désignée maîtresse de cérémonie. Et la chanteuse ne s’était pas contentée de remettre des prix… Puisqu’elle a aussi offert une incroyable prestation au public de la soirée, en s’amusant à jouer sur deux pianos à la fois. Sublime.

Cette expérience a marqué celle qui a fait un collab avec 21 Savage. Renouveler le bail encore une fois? Avec plaisir. Elle confesse : "Au début, je pensais que l'année dernière était une chose ponctuelle, mais lorsque l'occasion s'est présentée, il ne faisait aucun doute que nous deviendrions hôtes. (...) L'année dernière a été une expérience si puissante pour moi. Non seulement j'ai ressenti l'amour dans la pièce, mais je l'ai ressenti de partout dans le monde, et cela a confirmé le pouvoir guérisseur et unificateur de la musique."

Alors selon vous, que va t-elle nous préparer cette année ? Surprend-nous Alicia !