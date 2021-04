Lil Wayne et Young Thug se retrouvent en studio !

Lil Wayne et Young Thug se sont retrouvés après des années de beef.

Contre toute attente, Weezy et Young Thug ont été aperçus en pleine séance d’enregistrement. En beef depuis longtemps, la relation entre les deux rappeurs semble aller bien mieux et nous laisse envisager une réconciliation musicale de toute beauté !

Entre Young Thug et Lil Wayne, c’est un peu "je t’aime moi non plus". Les deux artistes ont fait équipe pour la première fois en 2014 sur le titre "Take Kare". Celui qui a soutenu Donald Trump a ensuite invité Thugger à collaborer en 2020 pour sur le remix du titre "Out West". Mais entre ces collaborations, l’entente entre les deux rappeurs n’a pas toujours été au beau fixe.

Pendant longtemps, Lil Wayne a accusé Young Thug de plagiat et de provocation gratuite. Il estime que le nom de ses albums ("Barter 6", "Barter 7"...) se rapproche un peu trop de ses propres projets "Carter IV", "Carter V".

En 2019, Young Thug a même déclaré qu'il ne pensait pas que Wayne l’aimait. Et fin de l’année dernière, il a expliqué que Lil Tunechi ne l'avait même pas salué la première fois qu'ils se sont rencontrés. Mais ce conflit serait désormais de l’histoire ancienne puisque les compères ont été filmés en pleine session en studio. La vidéo a même été diffusée sur les réseaux sociaux. Le son a bien évidemment été coupé pour préserver la surprise. Mais une collaboration entre les deux rappeurs est plus qu'alléchante !

Une probable collaboration donc qui va très certainement exploser les scores et qui nous donne carrément envie !