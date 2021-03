Booba clashe Kaaris sur les chiffres de ventes de "Château Noir"

Therapy en prend aussi pour son grade.

Booba a réagi aux chiffres de ventes de Kaaris sur "Château Noir", réédition de "2.7.0". Sauf que, une réaction à la B2O, signifie des vannes et de moqueries envers K2A et Therapy.

Booba ne lâche rien et surtout pas son ennemi Kaaris. Il y a quelque temps déjà, il l’avait affiché sur Twitter en faisant la promotion de son compte Tiktok. Avant cela, il avait (re)lancé les hostilités en se moquant du classement du premier single extrait "Château Noir", qui porte le même nom. Forcément, à la sortie de l’opus le 26 mars, on imagine que le Duc devait être à l’affût des premiers chiffres de ventes. Puis, les chiffres mid-week (ventes intermédiaires) sont tombés. L’opus s’est écoulé à 2 858 ventes dont 2 591 en streaming. De plus, il a cumulé 1 181 616 streams sur Spotify France, mais n’a classé aucun son dans le Top 200.

Il n’en fallait pas moins à Booba pour lancer ses attaques, lui qui accorde une importance toute particulière aux nombres de ventes. Alors que son album "Ultra" a fait de très bons chiffres de ventes et qu’il a explosé les scores sur Spotify, il s’est fait un malin plaisir de tacler Kaaris et ses producteurs, Therapy à travers diverses photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans une story Instagram, B2O s’est adressé à Therapy 2093 sur une photo relatant les chiffres de ventes de "Château Noir". Il dit : "Therapy2093 t’as cru quoi toi". Puis ajoute sur une seconde photo : "Ça va au moins t’as gratté une paire de lunettes, j’avoue, elles sont pas mal, elles te vont pas du tout, mas elle sont stylées. Force au frérot".

Ensuite est venu le tour de son ancien protégé. Le Duc de Boulogne a partagé cette fois-ci une vidéo où on aperçoit un homme ressemblant à Kaaris au volant d’une voiture qui a l’air d’avoir déjà bien roulé. Il légende : "L’album n’a pas marché on dirait".

Booba est donc très en forme apparemment. Ça doit être les effets de la retraite…