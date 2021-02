Migos : l’album "Culture III" arrive !

L’opus devrait sortir avant la fin du mois de mars.

Quavo a déclaré que le quatrième album du groupe devrait être dévoilé prochainement. Selon le membre des Migos, "Culture III" sortira avant fin mars.

Comme beaucoup de couples aux États-Unis, Quavo a fêté la Saint-Valentin avec sa Valentine au restaurant, le 14 février. Seulement, tous les couples n’ont pas été attendus par des fans et des paparazzis à la sortie du restaurant. Ça été le cas pour Quavo et Saweetie qui se sont prêtés au jeu des autographes et des photos. Dans la foulée, le membre de Migos a annoncé une très bonne nouvelle concernant "Culture III", le prochain album du groupe. Même si le projet avait été confirmé pour 2021, aucun détail supplémentaire n’avait été communiqué. Jusqu’à maintenant ! Lorsqu’un paparazzi a demandé à Huncho des nouvelles du projet, il lui a répondu : "Ça arrive très bientôt. Dans moins d’un mois et demi". Si nos calculs sont bons, "Culture III" devrait donc voir (enfin) le jour avant la fin du mois de mars.

Voilà une bonne nouvelle qui va en ravir plus d’un. Depuis trois ans, les fans sont dans l’attente. Une attente dont le groupe a conscience et c’est peut-être pourquoi Huncho a accepté d'en dire un peu plus. Ou alors, sa langue a fourché et ensuite c'était trop tard. Quoi qu'il en soit, ce qui est dit est dit. Mais, il faut quand même avouer que Migos n’a pas été inactif depuis la sortie de "Culture II". Le morceau "Need It" en feat avec Youngboy Never Broke Again résonne encore dans nos oreilles.

Vivement fin mars !