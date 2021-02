Trey Songz surfe sur le leak de sa sextape !

Le chaud lapin a décidé de transformer cette fuite en promo...

Tout type de promo ou de buzz est bon à prendre, c'est sûrement ce que se disent plusieurs artistes aujourd'hui. Certains ne reculent devant rien pour vendre leurs morceaux, allant même jusqu'à mettre en scène de faux clashs sur les réseaux sociaux pour faire un peu de bruit. C'est probablement aussi ce que s'est dit Trey Songz, qui vient de passer deux semaines très particulières : d'abord arrêté par la police pendant un match de NFL, sa sextape aurait apparemment fuité. Le rappeur / chanteur a décidé d'utiliser ça pour faire les paroles de ses chansons !

En effet, sur la-dite vidéo, on verrait une femme en train de pratiquer une fellation à un homme qui s'est révélé être Trey Songz. Mais au lieu d'être scandalisé l'artiste a préféré en rire sur les réseaux sociaux. Mieux que ça, il a décidé d'en parler dans son morceau "Brain", un single sorti à l'occasion de la Saint-Valentin. Comme souvent, ça parle d'amour, et même d'un peu plus que ça : "j'appuie dessus tellement fort que ça passe en mode repeat, je n'en ai jamais assez quand tu es sur tes genoux, et que je sais que c'est juste le commencement".

Trey Songz a donc décidé de surfer sur le buzz et de troller ceux qui pensent que ce leak le met en mauvaise position. A côté de la sortie de "Brain", le chanteur a également prévu une performance live pour la Saint-Valentin, demain donc. Les tickets sont déjà en vente (oui, on peut vendre des tickets pour un évènement totalement virtuel), les américains sont de vrais génies du marketing.