The Weeknd : revivez son show durant le Superbowl !

Un spectacle incroyable !

Le show musical à la mi-temps du Superbowl est un des événements majeurs du match et en être la tête d'affiche est toujours un grand honneur pour l'artiste qui se produit ainsi devant des millions de téléspectateurs. Presque logiquement après son immense succès qui ne dément pas depuis des mois, c'est The Weeknd qui assurait le spectacle cette année et il a proposé un mélange cinématographique de certains de ses plus grands succès.

Comme le chanteur canadien l'avait laissé entendre, son show à à la mi-temps du Superbowl correspondait au thème de son chef d'oeuvre et dernier album, "After Hours", même s'il a débuté sa performance avec le titre "Starboy" issu de son précédent opus. Mais il portait son look de "Blinding Lights", tout en noir avec un manteau rouge étincelant. Il a aussi été rejoint sur scène par un grand choeur alors qu'il évoluait dans un grand décor illuminé.

The Weeknd a aussi chanté d'autres de ses grands succès comme "Can’t Feel My Face" et "The Hills" et quelques classiques pour les fans des premiers jours comme "House of Balloons / Glass Table Girls". Il a terminé sa performance avec son single numéro un, "Blinding Lights" entouré de plusieurs dizaines de clones portant la même tenue que lui et des bandages sur le visage qui sont la signature du clip et du morceau.

En cela, le chanteur canadien a suivi la ligne directrice qu'il avait lui-même énoncé avant sa performance :

"Je veux vraiment être respectueux envers les téléspectateurs qui sont chez eux. Je vais incorporer une partie du scénario [des vidéos] - c’est une histoire très cohérente que je raconte tout au long de cette année, donc l’histoire se poursuivra. Je ferai de mon mieux."

Comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessous, il a réussi son coup et les fans ont été soufflés par sa performance :