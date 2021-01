The Game déjà de retour ?

Sa retraite aura été de courte durée...

Le dernier album en date de The Game, "Born to rap" devait être le dernier de sa carrière musicale. Pourtant, Wack 100, le manager du rappeur de Los Angeles a expliqué dans une interview donnée au site américain AllHipHop que le rappeur aurait déjà repris le chemin du studio et préparerait un EP inédit...

"Est-ce que je pense personnellement qu’il va prendre sa retraite ? Je ne le crois pas. Je ne pense pas qu’il sache comment s’y prendre. Vous savez, il prépare quelque chose pour les gens, parce qu’il a eu l’impression qu’ils en avaient besoin. C’est un 30 titres de Game, ça va être un truc du genre playlist. On va appeler ça '30 for 30'."

Comme beaucoup d'autres rappeurs avant lui, l'artiste angelino a semble-t-il bien du mal à raccorcher les gants. Logic, Juvenile, Waka Flocka Flame, Lupe Fiasco, Kid Cudi, iLoveMakonnen, 50 Cent, Master P, Nicki Minaj, Childish Gambino, Lil Uzi Vert, Jay-Z, Joey Badass avaient fait la même. Et puis, une fois reposés, ils sont tous revenus à leur premier amour même si on peut comprendre qu'ils aient tous eu envie, à un moment, de faire autre chose... Alors peut-être que la musique est moins centrale aujourd'hui pour Game mais difficile pourtant d'y résister comme l'a expliqué son manager.

"Je sais qu’on va bientôt se lancer dans un film, je sais qu’il cherche à manager et à signer des artistes, mais Game a une passion pour la musique, il a un studio chez lui. Pensez-vous que Game peut passer tous les jours devant son studio et l’ignorer ? Bien sûr que non. Est-ce que je crois qu’il va encore être pertinent et qu’il aura quelque chose à dire ? C’est une certitude."

La retraite ce ne sera pas encore pour cette fois...