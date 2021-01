Dr. Dre de retour en studio : les rumeurs sur "Detox" reprennent

"Detox" est l'Arlésienne du rap américain.

Victime d'une rupture d'anévrisme qui a nécessité plusieurs jours d'hospitalisation, Dr. Dre a pu sortir de l'hôpital il y a quelques jours. Et l'ancien de N.W.A n'a pas perdu de temps puisque, même s'il est sous surveillance médicale 24/24h et 7jours sur 7 pour éviter une deuxième crise ou une rechute, il a déjà repris le chemin du studio, ce qui a mis en branle la machine à rumeurs. S'il est déjà au travail, c'est parce qu'il travaillerait sur son album mythique, "Detox".

Pour les plus jeunes d'entre nous, il faut savoir que "Detox" est un serpent de mer, aussi gros que le monstre du Loch Ness, un projet dont on parle depuis plus de dix ans et qui devait suivre le classique "2001". Sauf que ce disque n'a jamais vu le jour, Dr. Dre le repoussant sans cesse avant de finalement dire au public qu'il ne le publiera jamais expliquant que la bande-originale du film sur N.W.A, "Straight Out Compton" serait son dernier projet musical. Evidemment, c'est un résumé, mais vous avez les grandes tendances des années qui viennent de s'écouler.

Alors se pourrait-il que son accident cérébral lui ait donné envie de finalement terminer "Detox" ? Ce serait quand même assez incroyable mais enfin, peut-être que se voyant mourir, Dr. Dre s'est senti obligé de terminer cet album que tout le monde attend depuis des années.

Toujours est-il que samedi soir, plusieurs des producteurs et des ingénieurs qui collaborent fréquemment avec lui ont partagé des images de studios avec Dr. Dre. L'une des images en particulier a soulevé pas mal de questions. Il s'agit de celle du producteur Dem Jointz qui a collaboré étroitement avec Dre sur "Compton" et qui a légendé sa photo : "And We Back !! # Detox21".

La simple mention "Detox21" a suffit pour que tout le monde reprenne espoir et échafaude toutes sortes de théories. Si on en parle depuis des années, on pensait le projet enterré. Mais là, on reprend espoir. Akon a récemment déclaré que "Detox" contenait de grois bangers tandis que Dre lui-même, en 2017, expliquait qu'il travaillait sur de nouveaux titres. En 2019, Flying Lotus a dit que le projet était mis à jour par Dr. Dre. En novembre 2020, l'artiste Page Kennedy a twitté qu'il avait pu écouter "Detox" et qu'il contiendrait des feats d'Eminem.

Alors 2021, l'année (enfin) de "Detox" ? On a du mal à y croire vraiment mais ça serait beau !