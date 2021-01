Jay-Z trop fragile pour les réseaux sociaux ?

Selon DJ Funk Flex, le rappeur serait très susceptible.

Lors d’un live Instagram, le DJ new-yorkais Funk Flex a déclaré que Jay-Z n’était pas sur les réseaux sociaux à cause de sa trop grande sensibilité.

Le DJ, rappeur, producteur et animateur Funk Flex balance des dossiers. Il a fait des révélations sur la susceptibilité Jay-Z pendant un live Instagram. Invité par Gillie Da Kid et Wallo sur le podcast Million Dollaz Worth of Game, l’artiste américain a partagé des infos croustillantes. Après les propos de Young Thug sur sa musique, le mari de Beyoncé est décidemment au cœur de nombreuses conversations. Funk Flex a déclaré : "Vous savez pourquoi il ne peut être sur les réseaux sociaux ? Parce que c’est l’enfoiré le plus susceptible de la planète et il ne peut pas supporter les commentaires de gars qui lui disent la vérité. Il ne le supporte pas. Il ne peut pas ouvrir les réseaux sociaux. Vous savez ce que fait Jay ? Il regarde les réseaux sociaux depuis une fausse page. Je vous dis la vérité."

Une information qui pourrait être vraie, quoique très surprenante. Étant considéré comme une légende du rap américain, celui qui a écrit les paroles de "Still D.R.E" a déjà dû avoir son lot de critiques au cours de sa carrière musicale. Il en est de même pour sa carrière d’entrepreneur. Comme lorsqu’il s’est lancé dans la production et la vente de cannabis. Lorsqu'on devient une personnalité publique, ça va, en quelque sorte avec le job.

Jay-Z pas encore réagi aux propos de Funk Flex, mais peut-être les a-t-il vu, si effectivement, il utilise un faux compte…