Les albums de Rap US les plus attendus de 2021 !

D'énormes albums sont attendus cette année en rap US : Kendrick, Drake, Travis Scott,...

Depuis que Pop Smoke a réinventé la drill avant de décéder tragiquement, le rap US n'a pas connu d'évolution ni de secousse majeure. Orphelin de sa meilleure future légende, le game voyage donc entre les albums des têtes d'affiche (DaBaby, Cardi B, Tyler The Creator, Big Sean, Playboi Carti, Future, Lil Uzi Vert, Tyga,...) et quelques surprises, mais rien de vraiment complètement bouleversant de la partu du rap américian en 2020. Pour cette année par contre, ça s'annonce plus que monstrueux et on va vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend en 2021.

Pour commencer, Kendrick Lamar est sensé sortir un projet en cours d'année. L'album aura la lourde tâche de succèder à l'énorme succès de "DAMN", sorti en 2017, il y a presque 4 ans déjà... Drake aussi a un petit quelque chose prévu pour 2021 : son album "Certified Lover Boy" est désormais annoncé comme "bientôt terminé" depuis plusieurs mois. Une hypothèse circulait même sur le fait qu'il allait le sortir le premier janvier, mais rien. Le canadien a intérêt à ne pas trop se reposer sur ses lauriers, parce que "The Fall Off", l'album de J. Cole, va lui aussi voir le jour cette année.

Beaucoup de concurrence donc et ça n'est pas fini, puisque Pusha T, devenu pire ennemi de Drake, va lui aussi sortir un projet entièrement produit par Kanye West et les Neptunes. Travis Scott va revenir lui aussi un album, "Utopia", trois ans après son précédent carton monstrueux. De très grosses stars donc, auxquelles on peut ajouter Rihanna (qui ne fait pas de rap, mais va sortir quelque chose), Kanye West, Lil Durk et Metro Boomin, Childish Gambino, Rae Sremmurd, Cardi B, Migos, Nicki Minaj, ...

Bref, vous l'aurez compris, contrairement à 2020, ça va être l'embouteillage complet cette année. A moins que le CoVid ne fasse des siennes et continue à retarder les sorties.