Mister You : son prochain album sortira en 2021

L’artiste sera de retour cette année avec un nouvel opus rempli de collaborations.

C’est officiel. Mister You revient en 2021 avec un nouvel album. "HLM 2", arrivera au cours de l’année. La suite de "Hasta La Muerte" promet en plus, un nombre impressionnant de collaborations : Rohff, Da Uzi, S. Pri Noir et pleins d'autres.

Il aura suffi d’une image et d’une bonne nouvelle en légende pour rendre fous les fans de Mister you. L’interprète de "Million d'€" a annoncé sur compte Instagram la sortie prochaine de "Hasta La Muerte 2". L’album "Hasta La Muerte" datant de 2019, certains diront que l’attente fut longue, mais elle valait le coup. Le rappeur de Belleville le dit lui-même :"Je sais que vous attendez depuis un moment, mais c’est prêt !". Voilà une annonce qui en a ravi plus d’un, surtout que Mister Yougataga avait une autre bonne nouvelle à partager. En effet, le premier extrait de l’album sort aujourd’hui, vendredi 8 janvier et et s’intitule "La Costa".

Pour son retour, le rappeur a fait appel à presque tout le rap game français. La liste des featurings est impressionnante. Seront présents : Rohff, Da Uzi, Sadek, S. Pri Noir, L'allemand, Hayce Lemsi, Kanoé, 3Robi, El Morad, Naestro, Bim Bim et Jul (avec qui il avait déjà collaboré sur le titre "Ça se fait pas").

???? Mister You dévoile les featurings de son nouvel album « HLM2 » !



▫️ Jul

▫️ Rohff

▫️ DA Uzi

▫️ Sadek

▫️ S.Pri Noir

▫️ L’Allemand

▫️ Hayce Lemsi

▫️ Kanoé

▫️ 3Robi

▫️ El Morad

▫️ Naestro

▫️ BimBim



???? Prochainement pic.twitter.com/BPmbP1t4n9 — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 7, 2021

On a hâte !