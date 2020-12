Booba reprend le tube "Barbie Girl" !

B2o vient de reprendre un des plus gros hits des années 90 !

On croyait que tout était arrivé dans cette année 2020 et qu'après ça, on était préparés à tout. Mais évidemment Booba est là pour nous rappeler que ça n'est pas le cas : on n'était clairement pas prêts. Pas pour ce qui vient de se passer, hier soir dans la soirée en tout cas. En effet, le Duc de Boulogne a surpris tout le monde dans un extrait posté sur Twitter. On ne sait pas s'il s'agit d'un délire ou d'un morceau entier qui figurera sur l'album, puisque sur Twitter B2o a pris la peine de préciser qu'il s'agissait d'un "Petit freestyle barbapapa".

Mais dans tous les cas, le choc est brutal : Booba a apparemment posé sur un remix d'un des plus gros hits des années 90 : "Barbie Girl", de Aqua. C'est le deuxième rappeur français à tenter un remix de ce morceau après celui de Jul sur "My World", qui était plutôt réussi et surprenant. Booba semble toutefois s'être encore plus ré-approprié l'instru en y apportant quelques changements et en posant son flow si particulier.

Une chose est sûre, musicalement ça fonctionne plutôt bien et ça pourrait vraiment faire un carton. On espère en apprendre un peu plus, et rapidement, puisque "Ultra", dernier album de Booba, est sensé sortir dans les prochaines semaines et doit donc être bien avancé. On a hâte de découvrir le morceau (et aussi l'album) en intégralité. Et vous, que pensez-vous de cette tentative inattendue?