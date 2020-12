Kanye West dévoile un étrange EP de Noël !

Kanye et son Sunday Service ont dévoilé un projet assez bizarre…

Vous n'êtes pas sans savoir que Kanye West est un des rappeurs qui parle le plus de religion et de foi dans ses musiques. Surtout récemment, depuis sa "crise mystique" qui l'a fait se prendre pur Jésus à plusieurs reprises. Envoyé par le Seigneur, il prêche désormais en musique presque tous les week-end (surtout le Dimanche) en organisant des messes qui ressemblent de plus en plus à des comédies musicales. Après son "bide" en politique pour les élections américaines, et avec Noël qui approchait, le rappeur/messie s'est remis au travail pour honorer les fêtes comme il se doit.

Il a notamment été le producteur exécutif de l'album de Playboi Carti sorti cette semaine, "Whole lotta red", un projet de 24 titres sur lesquels Kanye avait la direction artistique. Il a même posé un petit couplet pour l'occasion. Mais c'est surtout en solo que Yeezy a fait son grand retour, avec la sortie d'un EP surprise pour Noël. Le projet fait suite à celui de 2019, sorti à la même occasion, et nommé "Jesus Is Born" en toute humilité, comme d'habitude. L'EP de cette année ne compte que 5 morceaux et il s'appelle "Emmanuel EP".

La particularité du projet est que les morceaux ont tous des titres en latin, et qu'ils semblent directement reprendre des chants traditionnels de l'Eglise Catholique avec une inspiration directement puisée dans l'époque latine. L'EP s'éloigne donc encore un peu plus de ce qu'avait fait Kanye auparavant, il semblerait qu'il soit définitivement perdu pour le rap...