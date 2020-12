Ja Rule insiste : il veut un Verzuz avec 50 Cent !

Il l'a dit et répété.

Le récent Verzuz entre E-40 et Too Short l'a bien montré : il est très intéressant d'opposer deux rappeurs de la même ville. Ja Rule l'a bien compris et milite une nouvelle fois pour être confronté à son meilleur ennemi, 50 Cent, ce que celui-ci a toujours refusé. Et pourtant Verzuz a aussi des vertus apaisantes puisque cela a permis de faire la paix entre Brandy et Monica puis entre Jeezy et Gucci Mane. Alors pourquoi ne pas réconcilier Ja Rule et 50 Cent même si des limites ont largement été franchies ?

C'est aussi le sens du discours de Ja Rule qui se trouve trop vieux pour être encore empêtré dans un clash. Et puis, lui se dit prêt à venir, sur "un simple coup de fil", il en rajoute aussi en disant que "ça ne se fera pas" sous-entendu car 50 Cent a peur de son incroyable discographie. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à HipHopDX.

"Ecoute, tout le monde ne veut pas que ça se fasse. Moi, je suis chaud et laisse-moi te dire quelque chose, quand je donne des concerts, je peux faire du rock. Je te le dis, c'est comme une heure de disques à succès. Pas de remplissage mec, que de la chair de crabe [...] J’adore Verzuz, j’adore ce que ça donne, j’adore voir des artistes entrer et faire le show, mais si j’en faisais un, si j'en faisais un , je voudrais qu'il soit amusant. C’est ce qur c'est censé être: la célébration de la musique et de l’art. Donc, je voudrais que mon Verzuz soit amusant, et rempli d'amour. Je suis trop vieux pour avoir encore des beefs. [...] Procurez-vous un ring de boxe et j'arrive !"

Timbaland et Swizz Beatz tiennent-ils leur prochaine affiche ?