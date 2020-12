Lil Wayne a vendu les masters de Drake et Nicki Minaj !

Weezy s'est fait un beau paquet d'argent.

On croyait tous que Lil Wayne gérait assez mal ses affaires. Il n'a jamais montré le visage de quelqu'un de très prévoyant ni d'un businessman affûté : arnaqué par Birdman, un peu dans la lune, toujours sous drogues plus ou moins dures, l'ex tête d'affiche de Young Money a une image plutôt bordélique. Il a en plus de ça régulièrement des soucis judiciaires, pour possession d'armes à feu, de stupéfiants, ou des histoires d'argent liées à la musique. Récemment, son ancien manager lui a même demandé 20 millions de dollars.

Mais alors qu'on croyait Wizzy au fond du trou, une heureuse nouvelle nous est parvenue : le rappeur a touché un énorme pactole courant juin. En effet, il aurait passé un deal avec Universal cet été, en leur vendant tous les masters de Young Money Records. Ca comporte donc, entre autres, des droits sur des musiques de Drake ou de Nicki Minaj. Le tout, donc, vendu pour 100 millions de dollars. Voilà qui devrait l'aider à régler quelques uns de ses problèmes.

On peut donc dire que Lil Wayne repart du bon pied, même s'il doit toujours répondre devant la justice après avoir plaidé coupable pour possession d'une arme à feu, de marijuana, de cocaïne, d'ecstasy et quelques autres choses. Il risque 10 ans de prison fermes, mais le fait d'avoir immédiatement reconnu les faits lors de l'interpellation devrait normalement jouer en sa faveur lors du procès, qui aura normalement lieu le 28 janvier 2021. On croise les doigts pour lui.