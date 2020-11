Lil Wayne va sortir sa mixtape "No Ceilings 3" le 27 novembre

"No Ceilings 3" sera disponible sur Datpiff dès vendredi.

Alors qu'on aurait pu penser qu'il allait faire profil bas après son soutien à Donald Trump qui lui a été fortement reproché, Lil Wayne s'est concentré sur son retour musical ce vendredi 27 novembre avec sa mixtape "No Ceilings 3" qui sera disponible sur le site de référence pour ce type de format, Datpiff.com.

Cinq ans après la sortie de "No Ceilings 2", Weezy a l'intention de faire revivre sa série de mixtape classique comme il l'a expliqué à Complex.

"Le game de la mixtape semblait être un art en voie de disparition et comme je suis l'un des pionniers du métier et qu'il a joué un si grand rôle dans ma carrière, j'ai senti qu'il était juste de le ressusciter. De plus, il y a beaucoup de titres ici que je voulais tuer à ma façon !"

DJ Khaled, qui hoste la mixtape, a mis en ligne sur Instagram un extrait d'un titre avec Drake et il a aussi ajouté un freestyke de Lil Wayne sur le titre de Lil Baby et 42 Dugg, "We Paid"...